Przygnębiona Shakira tuli synów na spacerze w Barcelonie (ZDJĘCIA)

qwerty 4 min. temu

W świecie celebrytów ciężko o wierność i ciężko tam o takich którzy potrafią być wierni i mają jakieś zasady. Pique bez Shakiry jest nikim, gdyby nie ona to dziś już mało wiedziałby kim on był i już sam fakt że to ją śledzą paparazzi daje dowód na to że to ona w tym związku była tą ważniejszą i popularniejszą a nie każdy mężczyzna sobie z tym umie poradzić.