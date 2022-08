Shakira spaceruje z synami dzień po PUBLICZNYM DEBIUCIE Gerarda Pique i 23-letniej kochanki (ZDJĘCIA)

Shakira i Gerard Pique od kilku tygodni nie schodzą z pierwszych stron gazet. Pierwotnie ekspartnerzy, którzy tworzyli (pozornie) zgraną parę przez 11 lat, zamierzali pozostać po rozstaniu w przyjaznych stosunkach dla dobra dwójki ich synów. Tymczasem kolega Roberta Lewandowskiego z drużyny robi, co tylko może, by jeszcze bardziej zniechęcić do siebie matkę swoich dzieci, którą porzucił dla niemal o połowę od niej młodszej pracownicy swojej agencji.