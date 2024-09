Shakira żali się na hiszpańskie władze po ugodzie w sprawie oszustw podatkowych: "Woleli publicznie SPALIĆ MNIE NA STOSIE"

Równe podatki dla wszystkich, tylko to by było sprawiedliwe, czemu zaradni mają być karani? Czemu nieroby mają nagrodę w postaci niskich podatków, a ci co łapią nadgodziny mają dostać karę za dodatkową pracę? Już pisałam, jak się ludzie składają na wycieczkę to po równo, ale na budżet to bogaci muszą za biednych płacić, jeden siedzi na monitoringu na tyłku bo wygodnie, drugi wyjeżdża w trasy tirem kosztem rodziny, zarabia więcej by im byt zapewnić to mu państwo nalicza haracz od od zarobku i skoro haruje i zarabia więcej to haracz wyższy. Mafijny system.