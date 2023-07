Shakira znów na celowniku hiszpańskiego sądu. Prokuratura zarzuca jej KOLEJNE oszustwa podatkowe!

W ostatnim czasie o Shakirze dyskutuje się głównie w kontekście jej domniemanych miłosnych podbojów. Gwiazdę widywano m.in. z Lewisem Hamiltonem oraz koszykarzem Jimmym Butlerem. Wykonawczyni hitu "Hips Don't Lie" nie potwierdziła do tej pory żadnej z matrymonialnych plotek na jej temat.

Choć gwiazda zdaje się być szczęśliwa jako singielka, to ciąży nad nią widmo poważnych kłopotów. Przypomnijmy, że od około czterech latach za Shakirą ciągnie się sprawa jej domniemanych oszustw podatkowych, które obciążały hiszpański Skarb Państwa. Do tej pory informowano o sześciu zarzutach niepłacenia podatku dochodowego w Hiszpanii w latach 2012-2014. Wydaje się jednak, że to nie koniec problemów wokalistki.