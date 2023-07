Shakira "przyłapana" na RANDCE (?) z Jimmym Butlerem! Plotkuje się, że koszykarz nie jest singlem... (ZDJĘCIA)

Cbnnj 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Chciałabym żyć jak paczkomaty, rodzynki oni mają ciekawe życie: bankiety, imprezy a ja już pół roku do przodu mogę przewidzieć jak będzie wyglądało moje życie. Czyli wstanę, będę sprzątać, zajmować się dziećmi, pojadę do Biedronki, może raz w miesiącu jak dobrze pójdzie do restauracji na kolację. O seksie mogę zapomnieć co najwyżej raz w miesiącu, bo mojemu mężowi wiecznie nic się nie chce jedyne na co ma ochotę to picie piwa, oglądanie tv a jak chce z nim pogadać słyszę yhmmm, no, tak, jestem zajęty. Dodam tylko, że ma 35 lat a nie 60 i jest inżynierem, a ja jestem młodą zadbaną kobietą i bardzo samotną. Jak dziś jechałam samochodem to pomyślałam żeby skręcić w drzewo.