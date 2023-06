Shakira spotyka się ze znanym koszykarzem?! Problem w tym, że sportowiec oficjalnie NIE JEST SINGLEM

Nieee 11 min. temu zgłoś do moderacji 8 2 Odpowiedz

Nigdy nie była moją ulubienicą...wszystkie piosenki na jedno kopyto a to, że z powodu swojego widzimisię wywlekła dzieci do Miami przed zakończeniem roku szkolnego, szykując im wielką traumę, to ją już totalnie zdyskwalifikowało. Teraz pędem będzie się rzucać w nowe związki, żeby tylko byłemu udowodnić, co stracił. I to koniecznie będzie musiał być sportowiec i koniecznie znany .I gdyby była sama to jej sprawa ale ma dzieci. Dla mnie jej zachowanie to zachowanie dziecka, i to małego, w piaskownicy.