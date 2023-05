Shakira "przyłapana" na Grand Prix Formuły 1 u boku hollywoodzkiego aktora. Media węszą GWIAZDORSKI ROMANS (ZDJĘCIA)

Po zrewanżowaniu się Gerardowi Pique za wyrządzone krzywdy Shakira mogła z lekkim sercem zostawić za sobą Barcelonę, gdzie mieszkała przez osiem lat i rozpocząć nowy rozdział w słonecznym Miami. Kolumbijce naturalnie towarzyszy dwójka synów, którzy próbują teraz odnaleźć się w nowej rzeczywistości, gdzie od ojca dzieli ich Ocean Atlantycki. W rodzinnym konflikcie dziesięcioletni Milan i ośmioletni Sasha opowiadają się jednak po stronie zdradzonej matki i nie kryją się ze swoją awersją do nowej macochy.

Najważniejsze, że celebrytka ruszyła w końcu do przodu i nie rozpamiętuje już trwającego 11 lat związku z hiszpańskim piłkarzem (przynajmniej publicznie). Najnowsze zdjęcia Shakiry z niedzielnych wyścigów Formula One Miami Grand Prix wywołały falę spekulacji, jakoby matka dwójki dzieci wróciła do randkowania, a na jej celowniku miałby znaleźć się jeden z największych gwiazdorów Hollywood - Tom Cruise. Artystka została sfotografowana z gwiazdorem, jak przechadzają się po Miami International Autodrome. Zachodnie media już węszą kolejny gwiazdorski romans...