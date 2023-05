Shakira w młodzieżowej stylizacji NADAL szuka wymarzonej willi w Miami... (ZDJĘCIA)

sdfcvb 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 3 Odpowiedz

to nie jest młodzieżowa stylizacja, to nie jest żadna stylizacja, to jest lumpiarstwo w typowo amerykańskim stylu. Shakira jest kobietą w wieku "za 5 minut 50-tka" i choć ma prawo do luźnego stylu to już wyskakiwanie w podkoszulki ze Shreka, do tego wymiętym jakby go z kosza na brudną bieliznę wyjęła już jej absolutnie nie przystoi. Zwłaszcza jeśli idzie na spotkanie z agentem nieruchomości. Ale w Stanach takie rzeczy uchodzą. Tam chodzenie w piżamie do spożywczaka to szczyt elegancji. Nikt mi jednak nie wmówi, że stara baba w wymiętym podkoszulku to jest młodzieżowa stylizacja!