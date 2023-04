Shakira z nietęgą miną rozgląda się za WIĘKSZĄ willą w Miami. Aktualna ma sześć sypialni i siedem łazienek... (ZDJĘCIA)

Patiii 18 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Jeśli ma ochotę kupić coś większego to Ok a może chodzi o to ze poprostu chce zacząć od zera. Nie chce mieszkać w willi gdzie spędzała czas z byłym który ja zdradzał. Gdybym miała pieniądze tez bym tak zrobiła. On i tak nie ma czasu zajmować się swoimi dziećmi jak to powiedział ze teraz zaczął żyć i może robić co chce. Jeśli ktoś jest w związku i ma dzieci to normalne ze zawsze jest stres związany z wychowywaniem, praca i nie ma się dużo czasu a przede wszystkim nie robi się tego co chce tylko to co jest dobre dla rodziny. Mam nadzieje ze znajdzie odpowiedniego faceta który ja pokocha a ten ex … No coz pewnie zrobi nowe dzieci z nowa partnerka i ułoży sobie życie od nowa… tacy sa faceci…. Nie myślą głowa a ptaszkiem ;)