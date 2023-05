Synowie Shakiry nie tolerują kochanki Gerarda Pique?! Kazali mu przyjeżdżać w odwiedziny w pojedynkę: "NIE CHCĄ JEJ WIDZIEĆ"

mała 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Dziewczyny ale wiecie że nie ma czegoś takiego jak "zabrała ojca i męża"? To jest typowe babskie gadanie po rozstaniu ale przyjmijcie do wiadomości że to wasz kochany misiu odszedł. SAM. Nikt go do niczego nie zmuszał i nikt nikogo nie zabrał na siłę. Też jestem po rozstaniu ale nigdy nie obwiniałabym obcej kobiety, bo jak nie ta, to byłaby inna. Chciał odejść i odszedł. Tyle.