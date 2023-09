Shakira zrezygnowała z marzeń przez Gerarda Pique: "Jako czynny piłkarz chciał grać. Jedno z nas musiało się POŚWIĘCIĆ"

Milczałam i próbowałem to wszystko przetworzyć. Wciąż ciężko mi o tym rozmawiać. Cały czas cierpię. Wierzę, że kiedy rodzina zostaje zniszczona, nic nie może zrekompensować tego bólu . Zdaję sobie sprawę, że jestem na świeczniku i w centrum uwagi mediów, dlatego, że nasze rozstanie było głośne. Ten czas był trudny zarówno dla mnie, jak i dla moich dzieci - wyjaśniła, cytowana przez portal billboard.com.

Muzyka jest dla Shakiry lekarstwem na złamane serce

To była najmroczniejsza chwila mojego życia . Muzyka stała się dla mnie formą ucieczki na złamane serce i wniosła światło do życia - wyznała.

Piosenkarka nie ukrywa, że poświęciła swoją karierę dla związku z Pique. Wyznała również, że zrobiła to, ponieważ jej marzeniem było posiadanie szczęśliwej rodziny i wychowanie dzieci z ich ojcem.

Jako czynny piłkarz chciał grać w piłkę i zdobywać tytuły, a ja go w tym wspierałam. Jedno z nas musiało się poświęcić, prawda? Mieliśmy dwa warianty. Pierwszy z nich dotyczył rozwiązania kontraktu Pique z Barceloną i przeprowadzenie się ze mną do Stanów Zjednoczonych. Drugi polegał na tym, że to ja miałam zrezygnować z kariery - stwierdziła w rozmowie.