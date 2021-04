Shannen Doherty kończy 50 lat! Zobaczcie, jak zmieniała się gwiazda "Beverly Hills 90210" (ZDJĘCIA)

Monikk 23 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Do 111 co???? 30 lat i nauka????, starzy dają kieszonkowe?????, może jeszcze żyjesz na ich utrzymaniu????? ????? SZOK😳😳😳 ja pracuję na pełnych obrotach od 20 roku życia mał tego opłacam połowę wszystkich opłat i jeszcze dorzucam się do życia. Widząc ciężko pracujących rodziców wstyd mi było prosić ich o drobne a co dopiero kieszonkowe. Zawsze chciałam jak najszybciej się usamodzielnić, być niezależna, wspierać a nie być ciągle wspierana.