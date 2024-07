Shannen Doherty rozwiodła się z niewiernym mężem... dwa dni po śmierci. Sąd zrobił dla niej wyjątek

Shannen Doherty rozwiodła się dwa dni po śmierci. Wyjątkowy gest sądu

Doherty borykała się nie tylko z problemami ze zdrowiem, lecz także z trudnościami w życiu prywatnym. W podcaście "Let's Be Clear" gwiazda wyznała, że na niedługo przed operacją mózgu dowiedziała się o zdradzie męża, Kurta Iswarienki . Koniec wieloletniego małżeństwa i to w takich okolicznościach był dla niej szokiem, jednak nie pozostało jej nic innego, jak złożyć pozew rozwodowy.

Choć Shannen długo walczyła o to, aby sfinalizować rozwód przed śmiercią, to niestety nie zdążyła tego zrobić i zmarła jako mężatka. Serwis TMZ donosi, że prawniczka aktorki do ostatniej chwili pracowała nad dopięciem wszystkich szczegółów i udało się to dopiero w ubiegły piątek, czyli na dzień przed odejściem aktorki.