Shannen Doherty rozwodzi się z trzecim mężem. Rzeczniczka gwiazdy zasugerowała, że powodem jest inna kobieta

nie dźwignął tego co się wiąże z chorobą. Mam raka, w tym kiepskim momencie zakręcił się przy mnie facet, jest kochany, ale już widać jego zniecierpliwienie. Po lekarzach mnie wozi, ale są dni kiedy się gorzej czuję, nie mam siły, dużo śpię, a on się wkurza, bo to marnowanie czasu. Dziś mu napisałam by już nie przychodził, że nie pasujemy do siebie, jednak w sercu czuję ból. Nie mam do niego pretensji, ale jakoś tak