Shannen Doherty smutno o perspektywie śmierci: "Nie jestem gotowa, BY ODEJŚĆ"

Nie wyobrażam sobie jak musi się czuć człowiek w takiej sytuacji. Tyle do zrobienia, tyle do przeżycia, tyle do kochania, tyle do powiedzenia. Świadomość, że można nie mieć już ani chwili dłużej jest bardzo przygnębiająca. Życzę Jej dużo zdrowia i siły by walczyć z tą okrutną chorobą.