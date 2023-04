Shawn Mendes OBŚCISKUJE SIĘ ze starszą o 27 lat terapeutką! (ZDJĘCIA)

Shawn Mendes jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych piosenkarzy na świecie. Autor takich utworów jak "Stiches" czy "Treat You Better" przez długi czas był w związku z Camilą Cabello . Ich rozstanie dla niektórych fanów było ogromnym ciosem, a dla innych tylko potwierdzeniem plotek, jakoby ich związek był jedynie dobrze zaplanowaną akcją marketingową.

Po głośnym rozstaniu Shawna z Camilą, piosenkarz pozostawał przez długi czas singlem. Do momentu kiedy został sfotografowany w towarzystwie niejakiej Jocelyne Mirandy , która jest znaną specjalistką od chiropraktyki i rehabilitacji. 51-laltka współpracowała już z wieloma gwiazdami, m.in. z Justinem Bieberem , Kendall Jenner czy Post Malone . Z Mendesem terapeutka poznała się, gdy towarzyszyła mu podczas jego trasy koncertowej. Od tamtej pory para była zauważana razem w różnych miejscach. Po rozdaniu nagród Grammy udali się nawet razem na afterparty, gdzie bawili się wspólnie przez długi wieczór.

Shawn Mendes "przyłapany" na czułościach

Para jak widać dobrze czuje się w swoim towarzystwie i spędza ze sobą coraz więcej czasu. Niedawno paparazzi "przyłapali" Shawna wychodzącego ze swojej posiadłości w towarzystwie Jocelyne. Piosenkarz nie ukrywał radości ze spotkania z terapeutką, do której ochoczo się uśmiechał .

51-latka także była w bardzo dobrym nastroju. Shawn Mendes odprowadził terapeutkę do samochodu, do którego na krótką chwilę wszedł nie wiedząc czemu. Po wyjściu z auta Jocelyne para przez dłuższą chwilę gawędziła przy nim, po czym pożegnała się tuląc czule do siebie.