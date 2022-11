Shawn Mendes ma romans z 50-LETNIĄ kobietą?! Piosenkarz i terapeutka nie szczędzili sobie czułości podczas wypadu na targ... (ZDJĘCIA)

Latem fanów Mendesa zmartwiła wieść o niespodziewanym przerwaniu jego światowej trasy koncertowej "Wonder: The World Tour". Kilka dni przed występem w St. Paul w stanie Minnesota gwiazdor zamieścił w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym ujawnił, że potrzebuje nieco czasu, by zadbać o swoje zdrowie psychiczne.