Sia pokazała się na imprezie u Kardashianek pierwszy raz po LIPOSUKCJI! (FOTO)

Blebla 20 min. temu

No i to jest super. Nikomu nie mydli oczu, że wróciła do formy dzięki diecie i ćwiczeniom. Szanuje. Gdybym miała kasę, to też bym poszła w jej ślady. Szczęśliwego nowego roku Pudelkowicze!