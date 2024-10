Simon Cowell o śmierci Liama Payne'a: "Mam złamane serce". W oświadczeniu wspomniał o 7-letnim synu muzyka

Widziałam filmiki/shorty fanów na ytubie, z tego feralnego dnia lub dzien wcześniej w lobby hotelowym, jak Liam robił sobie z fanami zdjęcia i z nimi rozmawiał; jeden z fanów nawet powiedział mu,że Liam uratował mu życie poprzez woją muzyke, pokazał,że ma te same tatuaże co Liam, zrobili sobie fotki, pogadali, pośmiali się, Liam wyglądał jakby był na lekkim rauszu,ale zachowywał sie w miarę normalnie, fajnie, przyjażnie, i wcale nie gwiazdorzył, jak co niektórzy się wypowiadali, az trudno uwierzyć w to, co się stało niedługo póżniej. Szok!