Louis Tomlinson we wzruszających słowach pożegnał Liama Payne'a: "Wczoraj straciłem brata"

Wiecie co, poznalam go dzisiaj po postach, stara jestem 🤷🏻‍♀️ norwana depeche offspring etc to znam, jego poznalam dzisiaj, widze oczy, te pierwsze wooow, ale za chwile kazde zdjecie to mega zagubione oczy 🤦🏻‍♀️ nie nadawal sie i mnie objechac mozecie jak chcecie ale najwieksza krzywde robil sobie. Innym tak samo. Puste i smutne oczy 🤦🏻‍♀️ a ostatnie fory alko fast 🤦🏻‍♀️