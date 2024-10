Przekazano nowe informacje o śmierci Liama Payne'a. 31-letni muzyk miał SAM WYSKOCZYĆ z balkonu

Wiodącym tematem w światowych mediach jest dziś odejście Liama Payne'a w niewyjaśnionych do końca okolicznościach. Pewnym jest, że 31-letni wokalista od kilku tygodni przebywał na terenie Argentyny na specjalne życzenie swojego dawnego kolegi z zespołu, Nialla Horana. Plany ich występu po latach przekreśliła wstrząsająca śmierć współwykonawcy przeboju "For You".