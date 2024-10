Pracownik hotelu, w którym był Liam Payne, BAŁ SIĘ o jego życie. Wypłynęła treść rozmowy z pogotowiem! "Musicie kogoś PILNIE przysłać"

16 października do mediów trafiła niespodziewana wiadomość o śmierci byłego członka One Direction, Liama Payne'a. Piosenkarz miał zaledwie 31 lat, a lata po tym jak słynny boysband udał się na "przerwę", nie były dla niego najłatwiejsze. Wokalista miał problemy z używkami, a w wywiadach opowiadał, że zespół i wszystko to, co działo się wokół jego członków, zrujnowało mu życie. W ostatnich dniach Payne zmagał się również z oskarżeniami byłej narzeczonej, która posądziła go o przemoc i nękanie.