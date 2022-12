Simon Cowell prezentuje ODMIENIONE oblicze na charytatywnej gali. Internauci pytają: "Co on sobie zrobił?"

Simon Cowell w świecie show biznesu znany jest jako słynny łowca talentów. Producent od lat spełnia się jako juror programów rozrywkowych i to właśnie on jest odpowiedzialny za sukcesy One Direction, Little Mix czy Fifth Harmony. Niedawno zachwycał się zaś wokalem Sary James w "America's Got Talent". Media zazwyczaj rozpisują się o Cowellu nie tylko w kontekście jego zawodowych poczynań. Od jakiegoś czasu sporo emocji wzbudza także wygląd celebryty. Kilka lat temu Cowell złamał kręgosłup wskutek nieszczęśliwego wypadku na rowerze elektrycznym i zmuszony był poddać się operacji. Po długiej rekonwalescencji łowca talentów zaczął intensywnie trenować oraz eksperymentować z zabiegami medycyny estetycznej, które z czasem zmieniły go wręcz nie do poznania.

W końcu Simon Cowell uświadomił sobie jednak, że nieco przesadził w pogoni za młodym wyglądem. Kilka miesięcy temu na łamach "The Sun" producent ogłosił, że postanowił usunąć z twarzy wypełniacze. Jak przyznał showman w rozmowie z tabloidem, w pewnym momencie sam nie mógł rozpoznać się na zdjęciu. Mało tego, ośmioletni syn celebryty miał wpaść w histerię po dostrzeżeniu zmiany na jego twarzy.

Simon Cowell zaprezentował odmienione oblicze. Znów eksperymentuje z wyglądem?

Ostatnio o wyglądzie Simona Cowella znów zrobiło się głośno w mediach. Wszystko za sprawą występu jurora programów rozrywkowych podczas Royal Variety Performance - organizowanej co roku charytatywnej gali z udziałem brytyjskich artystów. Tegoroczne widowisko odbyło się na początku grudnia, jego telewizyjna premiera na antenie ITV miała jednak miejsce we wtorek. Cowell pojawił się na scenie, by zapowiedzieć występ zwycięzcy brytyjskiego "Mam Talent", komika Axela Blake'a. Widzowie widowiska mogli także podziwiać celebrytę pod koniec koncertu gwiazdy zeszłorocznej Eurowizji Sama Rydera. Cowell miał wówczas nacisnąć złoty przycisk, ostatecznie jednak przypadkowo go zepsuł.

Obecność Cowella na wydarzeniu zwróciła uwagę wielu internautów - i to wcale nie za sprawą jego wpadki czy wyjątkowo ciepłych słów, które skierował do zwycięzcy "Britain's Got Talent". Niektórzy użytkownicy Twittera byli bowiem zdania, że na scenie Royal Variety Show łowca talentów zaprezentował kompletnie odmienione oblicze.

Internauci nie poznają Simona Cowella. "Co on sobie zrobił?"

Po emisji Royal Variety Show na Twitterze pojawiło się wiele komentarzy użytkowników wyraźnie zdziwionych widokiem nowej twarzy Simona Cowella. Wielu było zdania, że słynny juror znów eksperymentował z zabiegami medycyny estetycznej.

Właśnie widziałem Simona Cowella na Royal Variety Show. Co on sobie zrobił? Wygląda naprawdę makabrycznie; Co do licha stało się Simonowi Cowellowi?; Simon Cowell musi przestać robić sobie liftingi; Simon Cowell "trochę" się poprawił; Co zrobiłeś ze swoją twarzą, chłopie? - pisali internauci na Twitterze.

To nie pierwszy raz w ostatnim czasie, gdy oblicze Simona Cowella wzbudza tak wiele emocji wśród internautów. Na początku grudnia celebryta opublikował na swoim twitterowym profilu nagranie promujące kolejny sezon "Britain's Got Talent", przy okazji prezentując wygładzoną twarz oraz wyostrzone rysy. Niektórzy fani Cowella mieli wówczas poważne problemy z rozpoznaniem go na wspomnianym wideo i ubolewali, że ten znów zaczął stosować botoks. Jeden z użytkowników stwierdził nawet, że twarz celebryty wygląda "jakby się topiła".

Zobaczcie, jak Simon Cowell prezentował się podczas gali Royal Variety Show. Faktycznie znów zaczął eksperymentować z wyglądem?

