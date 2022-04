Simon Cowell USUNĄŁ z twarzy wypełniacze, bo... syn zaczął się go BAĆ: "WPADŁ W HISTERIĘ"

12345 56 min. temu zgłoś do moderacji 17 8 Odpowiedz

A co to znaczy, ze usunal wypelniacze? Ich sie nie usuwa, to kwas hialuronowy lub hydroksyaptyt wapnia (nie wiem, czy w USA sie go stosuje, w Polsce tak), ich sie po prostu nie dostrzykuje jak sie wchlona(no chyba, ze usuwa sie w wyniku powiklan). Kwas sie wchlania po kilku miesiacach, hudroksyaptyt po ok 1.5 do 2 lat. Niestety USA jezeli chodzi o medycyne estetycza sa jakies 15 lat za Polska do tylu. Nie znaja tam zabiegow rewitalizacyjnych, nie znaja stymulatorow tkankowych, glowne wykonywane zabiegi to wypelniacze i botox, na tym w sumie sie konczy. Jest to o tyle dziwne, ze sa jednym z wiodacych producentow wszelkich urzadzen z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej. Wyobrazcie sobie, ze dopiero malymi kroczkami wchodzi tu zabieg HIFU, jeszcze rok temu nikt tego tu nie robil (okolice Chicagoland) a teraz juz kilka Clinic Spa to ma w ofercie.