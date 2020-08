Przygnębiony Simon Cowell przyłapany przez paparazzi pierwszy raz po ZŁAMANIU KRĘGOSŁUPA (ZDJĘCIA)

Simon Cowell jest brytyjskim "łowcą talentów" i producentem telewizyjnym, znanym ze stworzenia popularnych na całym świecie formatów - X Factor i America's Got Talent. To on stoi też za sukcesem takich zespołów, jak One Direction, Little Mix czy Fifth Harmony. Cowell nigdy nie bał się wyrażać swoich opinii, również tych brutalnych, czym zaskarbił sobie uznanie części widzów, ale też niechęć wielu pozostałych.