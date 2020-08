Simon Cowell ZŁAMAŁ KRĘGOSŁUP! "Jest w najlepszych rękach"

Niestety, wszystko wskazuje na to, że dalsza aktywność zawodowa Simona może stanąć pod znakiem zapytania. Jak donoszą zagraniczne media, gwiazdor miał poważny wypadek. W sobotę 60-latek, testując na dziedzińcu swojej rezydencji w Malibu nowy rower elektryczny , spadł z pojazdu, poważnie uszkadzając sobie kręgosłup. Okazało się, że niezbędna była interwencja chirurga.

Złamał kręgosłup i wieczorem będzie miał operację - potwierdziła te niepokojące wieści przedstawicielka Cowella zaraz po tym, jak Brytyjczyk trafił do szpitala.

Rzeczniczka łowcy talentów zapewniła jednak, że lekarze robią, co w ich mocy, by mężczyzna powrócił do pełni sił.