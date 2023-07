Sinead O'Connor lata temu przeszła na islam i przyjęła nowe nazwisko. Wcześniej Benedykt XVI nałożył na nią ekskomunikę

Iza 1 godz. temu zgłoś do moderacji 96 14 Odpowiedz

Żyła z ultra katolicka matka która ja biła i stosowała przemoc psychiczną i fizyczna. Do tego potem siostry zakonne które też stosowały przemoc. Wyszla z kościoła bo jak w nim można być skoro tyle okrucieństw doznała za sprawą wiary. Słabsza psychika , wydarzenia I podłoże genetyczne przyczyniło się do choroby dwubiegunowej. Widocznie szukala w islamie czegoś czego katolicyzm nie miał. Ona o matkę długo walczyła a ofiary przemocy tak mają więc może dlatego weszła do islamu do takiej religii która też nie służy kobietom. Trzeba trochę zrozumieć psychikę człowieka i jakie mechanizmu powstają by zrozumieć dlaczego weszła w inna religie