Sinead O'Connor nie żyje. Zaledwie rok temu jej syn odebrał sobie życie

To może nie być odpowiednie miejsce, aby się w to zagłębiać, ale przez wiele lat miała wiele poważnych problemów psychicznych i była o nich bardzo, bardzo otwarta, a to nie mogło być łatwe dla jej syna. Dosłownie publicznie błagała ludzi, by uprawiali z nią s3ks an*lny… po latach krytykowania zorganizowanej religii, ostro skręciła w prawo i przeszła na islam i powiedziała, że ludzie, którzy nie są muzułmanami, są obrzydliwi… wielokrotnie zmieniała swoje imię (a także imię jej syna, choć nie wiem, czy było to w ogóle zgodne z prawem, czy za jego zgodą, bo nie był pod jej opieką)... i bardzo publicznie wielokrotnie mówiła, że chce się zablć, bo straciła opiekę nad synem (tym, który popełnił sam0bójstwo). O'Connor wydaje się być jedną z osób, które naprawdę potrzebowały pomocy, ale ponieważ była sławna i prawdopodobnie czuła się dobrze finansowo, tak naprawdę nigdy nie była w sytuacji nędzy, w której ktoś musiał wkroczyć; największym krokiem, jaki się wydarzył, było usunięcie jej syna spod jej opieki, ponieważ przebywanie pod jej opieką nie było dla niego bezpieczne. Zraniła siebie i ludzi wokół niej, i niezależnie od tego, czy zdawała sobie sprawę, że była odpowiedzialna za ten ból, czy nie, to obróciło się i uderzyło ją ponownie dwa razy mocniej.