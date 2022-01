Sinead O'Connor zdradziła OSTATNIĄ WOLĘ zmarłego syna

Wiera 46 min. temu zgłoś do moderacji 29 2 Odpowiedz

Wiem, że Internet przyznawala na bycie cham.m. Wiem, że większość traktuje sieć jako miejsce do plucia i szc.zania na innych. Widać to w komentarzach. Są jednak takie tematy, że absolutnie ostatnią rzeczą, jaką bym przypuszczała jest plucie jadem pod postem mówiącym o tragicznej i dramatycznej śmierci młodego człowieka i jego Matce, oraz sposobie, w jaki próbuje przeżyć śmierć syna. Nie ma większej tragedii niż śmierć dziecka. Nie ma i koniec. Kim trzeba być, żeby dawać sobie prawo do wyrokowania, oceny itd. Zwłaszcza, że nikt z tych cham.w nie zna osobiście tej kobiety i nie znał jej syna. Jak się z tym czujecie? Plujecie sobie, sr.acie sobie prostackimi stwierdzeniami, a potem wracacie do swojego życia, w którym nikt nie zna waszej socjopatycznej strony? To straszne, co piszecie. Miejcie świadomość, że to straszne i okrutne. I możecie być bardziej niż pewni, że to do Was wróci. Karma, nie karma - wróci na pewno. Odszczekacie wszystko. Najwyraźniej najgorsze jeszcze przed wami.