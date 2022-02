Singielka (?) Blanka Lipińska zdradza, co będzie robić w walentynkowy weekend. "Jeśli komuś jest smutno..."

Sarcastic 2 godz. temu zgłoś do moderacji 145 6 Odpowiedz

Zarobiła pieniądze, ale uczuciowo średnio u niej. Pewnie chciałaby kogoś stałego, pasującego do jej życia ale z drugiej strony czy nie lepiej być singielką, bez stałych związków, cudzych problemów, natręctw, nałogów etc. Kiedy patrzę na swoich znajomych to naprawdę spotkać kogoś kto jest uczciwy i w związku może iść na kompromis to naprawdę sztuka. W większości to kobieta się nagina do takiego czarusia, ogarniając jego, jego dzieci z poprzedniego związku itp. Wolałabym żyć szczęśliwie sama.