Blanka Lipińska wytyka mężczyznom ich najgorsze WADY: "Nie są męscy, mało zaradni, W WIĘKSZOŚCI NIE SĄ WIERNI"

Życie uczuciowe Blanki Lipińskiej nie jest tak bujne jak to, które funduje swoim książkowym bohaterkom. Odkąd została celebrytką, słychać było o dwóch jej związkach. W 2019 roku autorka "kaszubskiego porno" rozstała się z Maciejem Buzałą . Kilka miesięcy potem zaczęła się spotykać z Aleksandrem Baronem . Wielka miłość przetrwała do października 2020 roku, kiedy to nastąpiło nieoczekiwane zerwanie.

To, że nie są męscy, mało zaradni, że nie można na nich polegać, że noszą węższe spodnie niż ja, że dużo mówią, a jak przychodzi do rozliczenia ich z tego, to… że się mnie boją, że w większości nie są wierni, mogę tak do jutra. Sorry Panowie, jeśli kogoś uraziłam, ale to moja suma doświadczeń, nie mówię, że wszyscy tacy jesteście - dodała.