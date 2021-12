Blanka Lipińska szykuje scenariusz FILMU EROTYCZNEGO na podstawie związku z Baronem?!

Nie da się ukryć, że duży rozgłos w polskim show biznesie Baron zawdzięcza nie tylko pracy w roli jurora "The Voice of Poland", ale również licznym burzliwym związkom. Kochliwy muzyk przez lata obecności na salonach zdążył zbliżyć się do wielu znanych kobiet, m.in. Julii Wieniawy czy Aleksandry Szwed, a każdy kolejny romans budował jego reputację niedającego się okiełznać romantyka. Aktualnie u boku niestałego w uczuciach gitarzysty swoich szans próbuje Sandra Kubicka, zapewniająca o łączącej ich prawdziwej miłości.