Blanka Lipińska SKASOWAŁA WSZYSTKIE ZDJĘCIA z Baronem

Zakochany czlowiek traci rozum, niestety. Dojrzala Kobieta najpierw postowala kazde "pierdniecie" ich jako pary na social mediach, a teraz skasowala wszystkie zdjecia. Dziecinada, ale czlowiek zakochany, czlowiek glupi. Facet znany an salonach ze swojego upodobania do czestych zmian partnerek, a jednak musi miec to cos, ze w jego sidla wpadaja baby jak muchy w lep:) tez jest dziecinny ze swoim imagem a'la rastamanski bad boy. Prawdziwa milosc nie szuka poklasku i to jest cala prawda. Im wiecej pokazujesz, tym mniej prawdy w tym. Szkoda mi babki, bo jak czlowiek kocha to to boli, ale trzeba sie uczyc na bledach. I gonic takich bawidamkow!