225 dni miłości Blanki i Barona!

1234 10 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Co za wianuszek obronczyn Barona, oboje sa dorosli i chyba weszli w ten zwiazek bedac swiadomi, wylozyli sobie kawe na lawe. Jest mi jej szkoda, bo ona sie zaangazowala, on ogrzal sie w blasku jej fejmu, ona mu gotowala a on ja zostawil w zenujacym stylu. Glupie to sa laski, ktore na niego leca. Aparycja watpliwa, wydumne filozofie zyciowe, zawod zaden.