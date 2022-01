Siostra Britney Spears PŁACZE na wizji i zaklina rzeczywistość: "Zawsze starałam się JĄ WSPIERAĆ"

Teraz pierwszy raz publicznie zabrała głos w tej sprawie siostra piosenkarki. W najnowszym wywiadzie w śniadaniówce "Good Morning America" Jamie Lynn Spears , która właśnie wydaje autobiografię pt. "Things I Should Have Said" (czyli "Rzeczy, które powinnam powiedzieć"), ogłosiła widzom, że cieszy się z końca kurateli i że w jej czasie pomagała swojej siostrze jak tylko mogła:

Zawsze byłam największą pomocą dla mojej siostry, kiedy jej potrzebowała. Wychodziłam z siebie, by dać jej kontakty, których potrzebowała, by w miarę możliwości zakończyć tę kuratelę i to wszystko, co miało miejsce w naszej rodzinie. Jeśli to przyniosło nam tyle spięć, po co w to brnąć? - wyznała, oznajmiając, że Britney prosiła ją też o doglądanie jej dwóch synów.