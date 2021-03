Siostra Demi Lovato ma już 19 lat! Tak dziś wygląda Madison De La Garza, znana z roli w "Gotowych na wszystko" (FOTO)

Monikk 25 min. temu zgłoś do moderacji 9 12 Odpowiedz

.... 😁.... Nagle świst, nagle gwizd, covid bych, tuba w ruch. Najpierw tak szybko obrazów wiele że się zgubiło w wagonach cielę. Masy nie żywych trumien i śmierci, młot udarowy w umysłach wierci. Mówią to wszystko dla bezpieczeństwa a w tle szaleją tubezeceństwa??? (tak usłyszałam😁). Wybory wolne i brak covidu, nikt się nie pali tutaj że wstydu że jak wybrano darmową mannę, wszystkich zamknięto na kwarantannie. I tak maszynka jedzie od roku, ciągle przeszkadza na każdym kroku. Brak prawdy boli i brak percepcji, w mediach wciąż głoszą chęć do iniekcji. Fałszu, obłudy nikt już się nie wstydzi, z prawdy i faktów wielu tu szydzi. Jedzie więc pociąg i tak sobie gna, by dotrzeć do celu do obłudy dna. A kto tak przyśpiesza i gna co raz prędzej???, to Ci w kapeluszach przy uszach są frędzle 😁, i śpiewa nie jeden obłudy pieśń głoszą i tak już globalnie o śmierć twoją proszą. Bo ileż tu można wytrzymać w tym tłoku co podział promują globalnych zb@w😁. Jak można zabijać tak potwornie krowę odpowiedź zagadki istnieje też w głowie. Więc przestań już jechać w tym dur😁m pociągu, tu śmierdzi padliną od mocnych przeciągów. Obudź się wreszcie, z kuszetki wyskakuj albo się idź zaszczep i do trumny wskakuj. Tak tak, to to tak, to tak, to to tak. "-pozdrawiam autora wiersza jak i samego Marka czujnego😁😁😁😁.