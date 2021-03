Demi Lovato wraca do nocy, w której niemal straciła życie: "Brałam narkotyki, których nigdy wcześniej nie zażywałam"

Prawie 3 lata to feralnej nocy na YouTubie swoją premierę będzie miał czteroodcinkowy dokument Dancing with the Devil, w którym 28-latka rozlicza się ze swoją przeszłością, nie pomijając nawet tych najtrudniejszych dla niej szczegółów. 28-latka wyjawiła między innymi, że w dniu przedawkowania została wykorzystana przez dilera, który wcześniej zaopatrzył ją w cały arsenał narkotyków.