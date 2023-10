Siostra Filipa Zabielskiego płacze i apeluje na TikToku: "Nie piszcie mi takich okropnych rzeczy. Nie wiem, co jest prawdą" (WIDEO)

wawa 32 min. temu zgłoś do moderacji 9 6 Odpowiedz

Określone zachowania i postawy dziewczyn mających 15-16 lat to nie jest efekt Internetu i nie XXI wiek. 30 lat temu, tylko nie w październiku, a na początku wakacji miałem wypadek w drodze do pracy. I 6 tygodni zwolnienia, z tego pierwsze 3 w gipsie. Ale potem zaczął mi się 3-tygodniowy przymusowy "urlop". Czasem chodziłem ponad kilometr dalej, nad wodę, trawka była, piasek. Ratownicy z WOPR, z murowanego budynku, siedząc przy wodzie pilnowali tych, co do niej wchodzili. Kiedyś 3 szesnastolatki, przeciętnej urody, ale "mające wszystko na swoim miejscu", 'urzędujące' na kocyku ze 4 metry dalej, coś zaczęły konferować nt kart pływackich, że by im się przydały, żeby pójść je u ratowników załatwić. No tak, tylko się zorientowałem, jak. "Zdejmij to i owo i się kładź na łóżku czy kozetce" (oni mieli tam ileś pomieszczeń). Taka karta była tania, trzeba było zapłacić niewielką opłatę za wydanie - i umieć pływać, skok do wody i 100 metrów. Albo, jak one, zdjąć majtki i dostać darmo. Najpierw dwie poszły negocjować (tam było ich z pięciu), widać trzech się zgodziło, przyszły po trzecią - i wróciły za 45 minut. Dwie trzecią obśmiewały, że z "dziadkiem poszła", ta się im odgryzała, że ci ich młodsi, to je wymęczyli, a taki (ok. 50 lat) to mniej mógł. Ja te dziewczyny mogłem "przechwycić". Te karty były tak tanie, że za zdanie bez zdawania ja im bym je mógł opłacić. Jeszcze narzekały, że po wykonaniu usług chciały jeszcze łódką wiosłową (ratownicy mieli dwie) popływać, ale tu panowie: "ale to kosztuje, darmo nie". Ja się domem starszego kuzyna 3 miesiące wtedy opiekowałem, wyjechał do Kanady na lato. Mogłem panienki "przechwycić", zaproponować im opłacenie wydania kart, jeszcze im tę łódkę bym zapłacił - i niech idą do mnie, rozbieranki i usługi w liczbie 5 (no, w 45 minut to bym nie dał rady). Tylko ja z nimi nie miałem zamiaru mieć nic wspólnego, nie z takim rodzajem dziewczyn. Mógłbym im kupić i wino, po parze rajstop dla każdej i zażyczyć sobie u mnie tańców w samych rajstopach. No ale gdzie, bym ich końcem palca nie tknął, czy czymś innym też nie. Na dzisiejsze to byłoby - pakiet "podstawowy" 3x20 zł za karty pływackie, 10 zł za 0,5h na łódce; 70 zł. Wino i rajstopy, z 50 zł więcej. Za pół godziny przyszli ich koledzy, rówieśnicy, w celach towarzyskich. Jeden na 14 lat wyglądał, inny na 15, choć też po 16 musieli mieć. A te gadka, gadka, niewiniątka, a się godzinę wcześniej rozkładały dorosłym, mającym 23-25 lat (ja więcej), a ten "dziadek" miał z 48, czyli 32 lata starszy. Ja co do dziewczyn / pań chciałbym na dany moment ładniejszych, starszych choć 2 lata - i porządniejszych oraz inteligentniejszych. A te to były z jakichś rodzin robotniczych zdaje się. I już "w tych sprawach" doświadczone, co wyszło. I naprawdę oni ich nie nęcili, same do nich polazły. Tak je rodzice i starsi nieco koledzy "wychowali". Wtedy gdyby się chciało choć kajak czy żaglówkę wypożyczyć latem, zdaje się kartę pływacką trzeba było mieć. Za rok mogły im się przydać. To tak a propos głosów "to wszystko przez ten Internet". No nie. Wtedy nie było, komórek prawie też nie.