Siostra Igi Świątek pochwaliła się SUKCESEM! Oto jak wygląda i czym zajmuje się Agata Świątek. Kiedyś też grała w tenisa

Witam.Ja cenie zacisze domowe.Lubir siedziec w domu a nie chodzi tylko o to żeby się zamknąć w tym domu i pracować ale dom jest dla mnie przede wszystkim azylem .Do domu byle kogo x ulicy nie zapraszam.Gosxi do domu zapraszam.Nie chodzę po klubach dyskotekach.Jestem domatorem.W domu słucham muzyki nie potrzebuje klubow i dyskotek.Ja robię domówki.Pusscze muzykę w domu i słucham jej. Ale ja nie jestem takim sztywniakiem jak mieszczuchy żeby tylko pracować.Jak normalny człowiek umiem sobie muzykę puścić w domu posiedziec z bliskimi książkę poczytać i odpocząć w ciszy i spokoju we własnym domu.Dlatego ja się nie nadaje do bloków bo ja tam nie usiedzę.W domu musi być cisza żeby w tym domu siedziec w e bloku nie ma ciszy i spokoju.To nie dla mnie.Ja jestem wiejska siedząca w domu przy garach z rodzina .Lubię ugotować coś dla rodziny lubię gotować obiady i się tego nie wstydzę.Sprzarac lubię myć podłogi.U mnie jest czysto bo ja regularnie sprzątam i dbam o czystość w domu.Umiem zadbać i dom rodzinę.Dac miłość obecność kocham zwierzęta ciszę spokój lasy natury i co z tego Mam naturę wiejskiej i nie interesuje mnie coś takiego jak jakieś remonty i hałasy z ulicy.Ja lubię ciszę spokój i domowe zacisze .Życie w mieście nie jest dla mnie.Ja jestem stworzona do życia na wsi i do domku.A po co wam jakieś blokowiska? remonty hałasy z ulicy balkony balustrady to nie jest życie .Masz dom święty spokój i ciszę a nie jakieś blokowiska że sąsiadami .Jak ktoś ceni ciszę i spokój to e mieście to wszystko będzie przytłaczać te hałasy ludzie iyp