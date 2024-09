Życie rodzinne Świątek nie należało do najłatwiejszych. "Mama wszędzie jeździła z Igą. Nagle ZNIKNĘŁA"

To jedna z wielu takich matek- Polek , które pracują ponad siły , a w zamian oczekują bezwzględnej lojalności dzieci - wg . nich …., a tak naprawdę to zawłaszczają dzieci i hamują ich rozwój . Iga się nie dała i matka żyje w poczuciu odrzucenia i w roli ofiary . Szkoda , bo to można naprawić - terapia , albo będzie zawsze zatruwać życie córek - współczuję , bo poznałam . Iga do przodu , to tylko egoizm , nie daj się .