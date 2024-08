Iga Świątek nie była w stanie udzielić wywiadu. Tenisistka zalała się łzami po przegranym meczu (WIDEO)

Iga Świątek nie wytrzymała. Przed kamerą trudno było jej powstrzymać łzy

Miałam dziurę na bekhendzie. To jest zazwyczaj moje najmocniejsze uderzenie, a dzisiaj nie byłam dobrze technicznie ustawiona, pewnie też ze względu na napięcie. Graliśmy dzień po dniu, nie było kiedy tego doszlifować. Oczywiście to żadne wytłumaczenie, Zheng doskonale to wykorzystała. Z tego jak się ten mecz potoczył, dokładnie to wynika. No więc... No po prostu... Zawaliłam - powiedziała Iga, ledwo powstrzymując łzy.