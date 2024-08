Nietypowe sceny podczas meczu Igi Świątek. Komentatorzy byli W SZOKU po tym, co zrobiła kibicka (WIDEO)

Kobieta 43 min. temu zgłoś do moderacji 1 16 Odpowiedz

Witam.Ja jestem katolik praktykujący i jestem tradycjonalistka.W piątek nie jem mięsa w święta nic nie robię chodzę do Kościoła ze święconka na pasterki nabożeństwa.Nikogo nie zabijam nie okradam jestem przeciwna aborcjom eutanazjom i nikomu zla nie czynie.Wiara jest dla mnie ważne .Żadnej pracy w niedzielę nie będę wykonywać i jestem co niedzielę w Kościele.Zyje wg dekalogu i wg tradycji.Problemu pewne występują.Moj ojciec nie chodzi do Kościoła nie praktykuje nie wiem dlaczego .Mnie to boli jako katolika że tak jest ale nic poradzić nie mogę na to.Chlop Ślązak nie akceptuje do końca mojego ojca x tego powodu że nie chodzi do Kościoła a co ja mogę zrobić .Nie mogę iść do ojca i zmusić go żeby poszedł do Kościoła jak on nie chce ale Ślązaki takie są że nie do końca akceptuja niepraktykujących ateistów ludzi nie rodzinnych bo jak doskonale Państwo wiedzą Ślązacy to katolicy pobożni przywiązujący dużą wagę do wiary katolickiej do rodziny i ojcu się dostało że nie chodzi do Kościoła i wszędzie bez mojej mamy jeździ że jest nie rodzinni że się córka nie i tresuje a slazaxy patrzą na to czy ktoś jest rodzinni i czy chodzi do Kościoła. Slazaki coś mają do miastowych że tylko pracuja ze nie są rodzinni a slazaki cenie rodzinę wiarę w nie jakieś kariery roboty .Rodzice mojego chlopa Ślązacy są nietolerancyjni.Powiedzielo że nie akceptuja moich rodziców bo są z miasta i nie chcą ich poznać i tutaj nie przyjadą.I jak to będzie wszystko wyglądać,?ja nie będę miała nigdy w życiu teściowej fajnej bo ona nas nie akceptuje.To będzie mój mąż i cyrki w rodzinie będą bo oni nie przyjadą do miasta do miastowych ludzi i nie zaakceptuja że ktoś nie praktykuje .Ja nie będę miała rodziny .I całe życie będzie barierę między Ślązakami katolikami a miastowymy ateistami .Ja nic nie mogę poradzić na to że matka mojego chlopa jest nietolerancja i nie chce poznać mnie i moich rodziców.Moi rodzice woleli mojego byłego a mój Ślązak ciągle czegoś się doczepia i moich rodziców że ojciec mój ma mnie gdzieś co ty masz za ojca nie rodzinnego że do Kościoła nie chodzi mama za dużo gada jemu to przeszkadza . A co ja mogę poradzić jak akceptacjo nie ma to niewiele można zrobić życie