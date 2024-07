Danielle Collins ZAATAKOWAŁA Igę Świątek, zarzucając jej nieszczerość: "Nie potrzebuję fałszu". Polka ODPOWIEDZIAŁA

Anka 15 min. temu zgłoś do moderacji 28 1 Odpowiedz

Ta kobieta nie radzi sobie z porażką. Chwilę po przerwie potrzebowała pomocy fizjo (podczas przerwy nie miała na to czasu). Warto było jednak próbować wybić Igę z rytmu, kiedy ta bezlitośnie kopała jej zadek. Nie wyszło, to się poddała. Tak naprawdę dlatego, bo nie widziała już szans na zwycięstwo, a czeka ją jeszcze mecz w parze, to po co marnować siły. Nie rozumie, że nie każdy mus robić jazdę po tym, co zrobiła Idze podczas meczu. Usłyszała ‚it is ok’ i dla Igi temat był zakończony. To, że Iga nie zajmuje się pierdolami przed meczem, to wiemy. Przyjeżdża, robi rozgrzewkę i się skupia. Tak ma i przynosi to efekty.