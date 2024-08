Iga Świątek PRZEGRAŁA w półfinale turnieju olimpijskiego

kibic wawa 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

Jeśli się aż tyle błędów robi... No niestety, już drugi (przegrany) set z poprzednią rywalką zwiastował możliwe kłopoty. Świątek nie potrafiła się "sprężyć". Drugi set, wygrywała 4:0, a tu dwa razy dała się przełamać i już 4:4. Mało tego, serwowała na zrobienie 6:5, zawsze jakaś przewaga i presja na rywalce by była. Że może wkrótce 7:5 i trzeci set do grania. Ale gdzie tam, kolejny własny serwis przegrała i było 5:6. A zaraz potem po meczu. / Co ona tak ten daszek na oczy opuszcza? Chorobliwe.