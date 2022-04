Siostra Johnny'ego Deppa wspomina jego małżeńską kłótnię z Amber Heard: "Nazwała go STARYM, GRUBYM FACETEM"

Klara 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ludzie szaleją mając do czynienia z toksycznymi typami. Byłam w związku gdzie chłopak notorycznie mnie lekceważył, manipulował faktami, znikał od tak sobie czy zwalał winę na mnie za swoje zachowanie. Zanim zrozumiałam ze jest mocno zaburzony i to sprawia mu przyjemność to myślałam ze zwariuje, krzyczałam, wyzywałam go, grozilam. Nie mogłam zrozumieć ze jak ktoś kto deklaruje mi miłość moze wpędzać mnie w depresje? Rozmowy z nim nic nie dawały wiec po prostu zerwałam z nim kontakt. Podsumowując jeśli ona jest ta zła i doprowadzała go do furii to mógł to szybko kończyć..takie związki mogą być pełne namiętności ale to nie ma znaczenia i tak sie w złym stylu rozpadają.