Siostra Marzeny Kipiel-Sztuki o ostatnich chwilach aktorki: "Nie udało nam się pogodzić. Bardzo boję się pogrzebu"

Siostra kretynka. Po co te komentarze, że to Marzena nie chciala kontaktu, ona juz sie nie obroni. Biedna siostrzyczka sie tak dobijała i smsy pisała.. trzeba bylo przyjechac do hospicjum i sie na chama pchac do siostry porozmawiac i żegnać!! W obliczu smierci schowac dume do kieszeni i zobaczyc ją jeszcze raz, skoro to już HOSPICJUM to wiedziala, ze ona nie wyjdzie stad...leciec do pismaków i sie wybielać dzien po smierci bliskiej osoby jest OBRZYDLIWE.