Bartosz Żukowski wspomina Marzenę Kipiel-Sztukę. Serialowa matka aktora zmarła w dniu jego urodzin: "To dla mnie TRAUMATYCZNE PRZEŻYCIE"

Domagajmy się 19 min. temu zgłoś do moderacji 18 2 Odpowiedz

o odznaczenie aktorki Orłem Białym bo w przerciwieństwie do przestępców z PiS typu Macierewicz na pewno zasłużyła swoją pracowitością, uczciwością i miłością do ludzi. Co do patriotyzmu też nie ma najmniejszych wątpliwości. Prawdziwa Polka. Cześć jej pamięci.