Siostra Moniki Kuszyńskiej OSKARŻA członków Varius Manx o wykorzystywanie! "Znęcanie psychiczne i MOLESTOWANIE było na porządku dziennym"

Monika Kuszyńska 17 lat temu przeżyła poważny wypadek samochodowy , który na zawsze zmienił jej życie. Auto prowadzone przez lidera zespołu Varius Manx , Roberta Jansona , roztrzaskało się na drzewie. Piosenkarka cudem uszła z życiem i długo wracała do zdrowia. Po tragicznym wypadku Monika straciła czucie w nogach .

Po tragicznym wypadku nic nie było już jednak takie samo, a Kuszyńska skupiła się na powrocie do zdrowia. Piosenkarka nigdy nie kryła, że nieocenione wsparcie okazała jej siostra Marta. To właśnie ona swego czasu miała rzucić studia i pracę, by pomagać siostrze.