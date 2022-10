Siostra Roberta Lewandowskiego też była na gali Złotej Piłki! Ma apetyt na popularność? (ZDJĘCIA)

SeSe 22 min. temu zgłoś do moderacji 18 2 Odpowiedz

kim ta Pani jest i co sobą reprezentuje ze sie pcha na celebrytke? aaaa! no nic! o to chodzi przeciez w celebryctwie. Masz w rodzinie kogos co coś osiągnął i się podpinasz pod sukces i nagle stajesz się świetną partią. W JAKIM ŚWIECIE MY ZYJEMY?? CHORE