Internauci zaniepokojeni zachowaniem Anny Lewandowskiej na gali Złotej Piłki: "Mam wrażenie, że jest PRZERAŻONA"

W poniedziałek Anna i Robert Lewandowscy po raz kolejny mieli okazję brylować na europejskich salonach. Tego wieczora w Paryżu odbyła się gala wręczenia Złotej Piłki, a Lewy ponownie znalazł się w gronie zawodników, którzy mieli szansę na statuetkę dla najlepszego piłkarza. Choć ostatecznie trofeum trafiło do Karima Benzemy, Polak nie opuścił gali z pustymi rękami - wyróżniono go bowiem nagrodą im. Gerda Muellera dla najskuteczniejszego napastnika.

Śliczne, ale mam wrażenie, że jest przerażona; Pięknie wyglądają tylko dlaczego Ania jest tak zdenerwowana (...); No ja myślę, że sukienka jest problematyczna w chodzeniu; Coś jest nie tak....; To jest smutne i przerażające...; Lekki stresik u Ani? Ludzie z klasą; Ania zdenerwowana, ale piękni są; Anka jaka zestresowana; Kwaśna mina Pani Ani; A co ona taka wystraszona?; Ania jest przerażona; She is scared - komentowali zachowanie Ani internauci.